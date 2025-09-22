“Tengo buena memoria, por eso puedo decir que Pereira vino a mentir a Colonia”, expresó Colman, quien cuestionó que el dirigente opositor “por ignorancia o amnesia no recuerda los recursos asignados por el gobierno anterior a la Udelar, que claramente son más de los que el actual gobierno les otorga ahora en el presupuesto”.

El legislador enumeró las asignaciones que, según dijo, se otorgaron durante el período de gobierno anterior:

$359 millones para la expansión y desarrollo de la Universidad en el territorio nacional.

$20 millones anuales para el sistema de becas de Bienestar Universitario.

En la rendición de cuentas del ejercicio 2020, $25 millones al sistema de enseñanza de grado en plataformas digitales y otros $25 millones a las becas de Bienestar Universitario.

En 2022: $7 millones para la investigación de vacunas.

$43 millones para la rápida solución del cáncer de mama.

$120 millones para un proyecto sobre cáncer de próstata y la creación de un centro médico maternofetal.

$330 millones para plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio universitario.

$294 millones para la construcción de un centro educativo universitario en Paysandú.

En 2023: $100 millones para el Hospital de Clínicas.

$150 millones anuales para obras en el Hospital de Clínicas.

$30 millones anuales para el Centro Universitario Suroeste.

$30 millones anuales para el Este.

$40 millones para fortalecer el cuerpo docente, equipos técnicos y administrativos.

$20 millones anuales en becas de grado para estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Colman sostuvo además que, pese a que la Udelar solicitó un incremento presupuestal del 52%, “el gobierno sólo le otorga el 1,8%”. En cuanto al desarrollo de la Universidad en el interior del país, afirmó que el incremento es de “$0”, lo que afecta directamente a departamentos como Colonia.

De acuerdo con el diputado, esta situación impide a la Udelar atender varios objetivos:

El reforzamiento de programas de grado y posgrado en el interior.

La consolidación de la masa crítica radicada en los Centros Universitarios Regionales (CENUR).

La provisión de cargos técnicos, administrativos y de servicios para su funcionamiento.

El desarrollo de actividades en la región suroeste.

El estudio de factibilidad de instalación en la región centro-sur.

La extensión de la red de bienestar universitario a todo el país.

Colman remarcó que, con este escenario, “la Universidad de la República no podrá avanzar en esas áreas clave para el desarrollo académico y territorial”.