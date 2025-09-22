PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia, a través de las direcciones de Cultura y Turismo, participó en Trinidad (departamento de Flores) del Encuentro de Comunicación y Visibilidad de Rutas Unesco Uruguay, organizado por la Comisión Nacional de la Unesco en Uruguay y la intendencia anfitriona.

En la instancia estuvieron presentes representantes de Unesco y Naciones Unidas en Uruguay, junto a delegados de los ministerios de Cultura, Ambiente y Turismo, además de funcionarios de las intendencias de Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera y Rocha.

El encuentro tuvo como finalidad definir pautas comunes de comunicación, integrar las marcas Unesco y Rutas Unesco a las estrategias de difusión, promover prácticas inclusivas y sostenibles, y consolidar una comunidad de aprendizaje que dé continuidad a los proyectos en marcha.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Uruguay cuenta actualmente con nueve designaciones Unesco: tres patrimonios mundiales, dos elementos de patrimonio cultural inmaterial, dos reservas de biosfera, un geoparque mundial y una ciudad creativa. Además, se encuentra en proceso de incorporación un nuevo geoparque, Manantiales Serranos (Lavalleja), que por el momento tiene la categoría de aspirante.