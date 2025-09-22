La diputada del Frente Amplio Cecilia Badín valoró positivamente las obras incluidas en el Presupuesto Nacional 2025-2029, que según indicó beneficiarán de forma directa al departamento de Colonia.

Entre las principales intervenciones previstas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se encuentran:

Ruta 1 : construcción de la doble vía entre la Ruta 22 y la Ruta 50.

By Pass Rosario – Puente Arroyo Colla : infraestructura estratégica para descongestionar la ciudad.

Ruta 97 : conexión entre la Ruta 21 y la Ruta 12.

Ruta 21: tramo Carmelo – Ruta 12, destinado a potenciar el desarrollo del litoral coloniense.

Badín subrayó que el plan de inversiones nacionales, estimado en más de 2.000 millones de dólares, tiene como propósito garantizar un desarrollo equilibrado del país, integrando las zonas productivas y turísticas de Colonia con el resto del territorio.

“Cada kilómetro de ruta y cada puente nuevo representan más seguridad para nuestros vecinos, más oportunidades para nuestros productores y emprendedores, y más futuro para nuestros jóvenes. Este presupuesto demuestra con hechos que Colonia está en el centro de las prioridades nacionales”, afirmó la legisladora frenteamplista.