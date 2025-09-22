PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este domingo se realizó en Nueva Palmira una nueva edición de la feria organizada por el Paseo de Compras Palmirense, grupo de emprendedores que integra el programa Colonia Está de Ferias, impulsado por la Intendencia de Colonia a través de la Unidad Pymes. La iniciativa busca promover el desarrollo local y respaldar el trabajo de los pequeños emprendedores.

La feria tuvo lugar desde las 15 horas en la Plaza de los 33, junto a la costanera de la ciudad y en las inmediaciones de los juegos de Leolandia. Con motivo de la llegada de la primavera, la jornada incluyó una bicicleteada por las calles de Nueva Palmira y actividades recreativas como juegos inflables, lo que permitió integrar a niños, familias y vecinos en un mismo espacio.

El público recorrió los distintos puestos de emprendedores locales, que presentaron una variada propuesta de productos y servicios, consolidando a la feria como un punto de encuentro comunitario.

De cara a los próximos meses, el Paseo de Compras Palmirense confirmó su participación en la Fiesta de la Primavera de octubre y anunció que ya se encuentra en proceso de definir la fecha de la próxima feria mensual, prevista para noviembre.