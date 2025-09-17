La Semana del Corazón se celebra en todo el país con el objetivo de concientizar sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares. En ese marco, el Centro de Asistencia Médica del Oeste de Colonia (CAMOC) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) impulsarán actividades en dos ciudades del departamento: Nueva Palmira y Carmelo.

Los escolares de Nueva Palmira saldrán a la calle

El jueves 18 de septiembre, a las 13.30, los niños de todas las escuelas de Nueva Palmira participarán en una caminata por la ciudad. La concentración será en la esquina de General Artigas y Eguren, desde donde iniciarán un recorrido cargado de mensajes a favor de la salud cardiovascular.

Al llegar a la plaza Treinta y Tres, los estudiantes presentarán muestras artísticas que incluirán bailes, canciones y puestas en escena. También habrá un reconocimiento especial a los disfraces y pancartas más creativos relacionados con el cuidado del corazón.

Carmelo se suma con una caminata abierta a todos

En Carmelo, la convocatoria será para el sábado 20 de septiembre a las 11.00, con punto de encuentro en la pista Marcelo Bianchi. A diferencia de la propuesta escolar de Nueva Palmira, esta iniciativa está dirigida a toda la comunidad, bajo la consigna de que caminar juntos es también cuidar la salud.

La actividad, organizada por CAMOC y ASSE-RAP, forma parte de la campaña nacional que promueve ejercicio regular, alimentación equilibrada y control de factores de riesgo como la hipertensión, el tabaquismo y el sedentarismo.

De este modo, la pista Marcelo Bianchi se transformará en un espacio de encuentro ciudadano, donde el movimiento físico será símbolo de prevención y compromiso colectivo.