PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con una gran convocatoria, Colonia Valdense fue sede de la décimo séptima edición de la Festa della Bagna Cauda, la tradicional celebración gastronómica que rinde homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la herencia piamontesa.

El evento, organizado por la Asociación Familia Piamontesa de Colonia, contó con el respaldo de la Intendencia de Colonia y reunió a descendientes de inmigrantes del norte de Italia y al público en general en torno a una receta que forma parte del patrimonio cultural de la región.

La Bagna Cauda —una preparación caliente a base de ajo, anchoas y aceite de oliva, típica del Piamonte italiano— fue el centro de una jornada que combinó tradición, identidad y encuentro comunitario.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD