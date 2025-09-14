El intendente de Colonia asistió este domingo a una nueva edición de la Fiesta de la Agricultura, una tradicional celebración local que rinde homenaje al trabajo de la tierra y a las familias productoras del departamento. El evento tuvo lugar en la ciudad de Carmelo, uno de los principales núcleos agrícolas de la región.

Durante su visita, el jefe departamental destacó el valor simbólico y económico de esta celebración, que pone en primer plano la dedicación de quienes cultivan el suelo coloniense. “Es una fiesta que refleja el esfuerzo, la identidad y el compromiso de nuestra gente con la tierra”, expresó el intendente a través de sus redes sociales.

La actividad reunió a vecinos, autoridades, productores y organizaciones vinculadas al sector agropecuario, en una jornada que combinó actividades culturales, exposiciones, gastronomía local y propuestas recreativas para toda la familia.

Desde la Intendencia, se reafirmó el apoyo a este tipo de instancias que fortalecen el vínculo entre comunidad y producción. “Seguimos apostando al desarrollo de la producción local y apoyando eventos que visibilizan el trabajo de tantos colonienses”, señaló el mandatario.

La Fiesta de la Agricultura es una de las expresiones populares más arraigadas en Carmelo y una oportunidad para celebrar no solo el fruto de la tierra, sino también las tradiciones que dan identidad al departamento. “Gracias, Carmelo, por mantener vivas nuestras raíces”, concluyó el intendente.