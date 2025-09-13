PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Desde Presidencia de la República, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente anunciaron la realización de una serie de jornadas de diálogo y escucha activa en el departamento de Colonia. Las actividades se enmarcan en los lineamientos del plan estratégico de ambas instituciones.

El cronograma incluye tres instancias abiertas al público:

Nueva Palmira , el 17 de septiembre a las 17.30 horas en el Club Palmírense, ubicado en la intersección de las calles Artigas y Perú. La entrada será por calle Perú.

Juan Lacaze , el 18 de septiembre a las 17.30 horas en el anexo del municipio, en José Salvo entre Zorrilla y José Campomar.

Colonia del Sacramento, el 19 de septiembre a las 17.30 horas en la sede de ADEOM, ubicada en Domingo Baque 319.

Estas jornadas forman parte de las acciones impulsadas por la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Derechos Humanos.