La organización anunció que dejará de entregar canastas alimentarias y agradeció el apoyo recibido. La decisión busca que los recursos municipales sean destinados a otras instituciones.

La organización social Moldeando el Futuro comunicó al Municipio de Carmelo que renuncia a la ayuda económica que recibía para la compra de alimentos destinados a canastas solidarias. La medida se debe a que la institución decidió suspender, por el momento, la entrega de este tipo de asistencia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La referente de la organización, Lic. Niobe Monteagudo, explicó que el grupo atraviesa un período de saturación y cansancio tras varios años de trabajo comunitario. Por esa razón, señaló que “la parte alimenticia es algo que le corresponde resolver al Estado”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Monteagudo recordó que en anteriores administraciones ya se había planteado devolver la colaboración económica, aunque en ese momento se optó por mantenerla. Ahora, en cambio, la institución resolvió no continuar con el aporte municipal, priorizando la transparencia y la posibilidad de que el dinero se destine a otra organización que lo requiera.

“Estamos muy agradecidos por todos los años de apoyo, pero en este momento no lo precisamos porque ya no vamos a comprar más alimentos”, afirmó Monteagudo.

Con esta decisión, Moldeando el Futuro busca redirigir la ayuda municipal hacia otras instituciones sociales de Carmelo, de modo que los fondos continúen beneficiando a la comunidad.