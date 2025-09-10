El frigorífico Rondatel S.A., ubicado en la ciudad de Rosario, pondrá en marcha pruebas de faena en las próximas semanas como parte de su plan de reactivación. Así lo informó Ro Contenidos tras una conferencia de prensa celebrada este martes en la propia planta, donde se detallaron los pasos previstos para el retorno a la actividad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La reapertura se desarrollará en etapas y con operaciones limitadas: un volumen reducido de animales y una plantilla ajustada de trabajadores permitirán evaluar el estado operativo del establecimiento, que permaneció paralizado durante más de dos años.

El gerente institucional de Rondatel, Gonzalo Calviño, explicó que los ensayos comenzarán a fines de septiembre o, en su defecto, durante la primera semana de octubre. “Se trata de una fase técnica clave para demostrar que la planta está en condiciones de volver a producir”, sostuvo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Uno de los aspectos centrales abordados por la empresa fue la situación del personal. Calviño confirmó que los trabajadores conservaron su vínculo laboral durante el período de inactividad, sin alteraciones en la razón social ni pérdida de derechos adquiridos.

El representante valoró además el acompañamiento del sindicato y destacó que el Ministerio de Trabajo otorgó subsidios hasta junio de este año. Actualmente, está en estudio una prórroga del seguro de paro para cubrir los meses de julio, agosto y septiembre, mientras avanza el proceso de reactivación productiva.

La planta frigorífica fue recientemente adquirida por el grupo chino Changjia, en un contexto en el que Uruguay mantiene su posicionamiento como proveedor confiable de carne para mercados internacionales. La puesta en marcha de Rondatel representa una señal positiva para la industria cárnica regional y el empleo en la zona.