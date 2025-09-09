La Jefatura de Policía de Colonia realizó este martes una ceremonia de reconocimiento a los funcionarios policiales de la Zona Operacional II que se destacaron en el cumplimiento de sus funciones durante el primer semestre de 2025.

El acto se llevó a cabo en la Seccional 2.ª de Rosario y contó con la presencia del Comando Jefaturial, que presidió el evento y subrayó la importancia de valorar el compromiso y la responsabilidad de quienes integran la fuerza.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Reconocimiento formal y motivacional

Según informó la Jefatura, este tipo de distinciones busca fortalecer la cultura organizacional, promover el liderazgo interno y fomentar la motivación y el trabajo en equipo dentro de la institución. Los funcionarios premiados fueron seleccionados por su dedicación, desempeño diario y contribución a la seguridad ciudadana.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Anotación positiva en el legajo personal

La distinción otorgada será incorporada al legajo personal de cada funcionario reconocido y valorada como una anotación positiva por la Junta Calificadora, lo que puede influir en futuros procesos administrativos o evaluaciones internas.

El reconocimiento forma parte de las políticas institucionales orientadas a resaltar las buenas prácticas policiales y fortalecer el vínculo entre la policía y la comunidad.