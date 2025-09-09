La Jefatura de Policía de Colonia realizó este martes una ceremonia de reconocimiento a los funcionarios policiales de la Zona Operacional II que se destacaron en el cumplimiento de sus funciones durante el primer semestre de 2025.
El acto se llevó a cabo en la Seccional 2.ª de Rosario y contó con la presencia del Comando Jefaturial, que presidió el evento y subrayó la importancia de valorar el compromiso y la responsabilidad de quienes integran la fuerza.
Reconocimiento formal y motivacional
Según informó la Jefatura, este tipo de distinciones busca fortalecer la cultura organizacional, promover el liderazgo interno y fomentar la motivación y el trabajo en equipo dentro de la institución. Los funcionarios premiados fueron seleccionados por su dedicación, desempeño diario y contribución a la seguridad ciudadana.
Anotación positiva en el legajo personal
La distinción otorgada será incorporada al legajo personal de cada funcionario reconocido y valorada como una anotación positiva por la Junta Calificadora, lo que puede influir en futuros procesos administrativos o evaluaciones internas.
El reconocimiento forma parte de las políticas institucionales orientadas a resaltar las buenas prácticas policiales y fortalecer el vínculo entre la policía y la comunidad.
