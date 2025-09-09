PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Escuela Técnica de Carmelo (UTU) celebró este 9 de septiembre el Día del Estudiante y del Funcionario, una fecha significativa que este año cobra especial relevancia por coincidir con el inicio de las actividades conmemorativas por los 95 años de la institución.

En un mensaje dirigido a toda la comunidad educativa, se expresó un saludo a estudiantes y funcionarios, presentes y pasados, destacando el rol que cada uno ha cumplido en la historia del centro de formación técnica fundado en 1930.

Convocatoria para planificar los festejos

Como parte de los preparativos del aniversario, la dirección de la escuela convocó a una reunión abierta el jueves 25 de septiembre a las 19.30 horas, en el local del centro educativo. El objetivo del encuentro será diseñar y organizar las celebraciones que tendrán lugar en diciembre, cuando la UTU de Carmelo cumpla 95 años de funcionamiento ininterrumpido al servicio de la educación pública.

95 años de enseñanza técnica en Carmelo

La Escuela Técnica de Carmelo forma parte de la red de centros de la Dirección General de Educación Técnico-Profesional (UTU) y ha sido clave en la formación de generaciones de jóvenes y adultos en diversas áreas del conocimiento técnico y profesional.

Fundada el 31 de diciembre de 1930, la institución se encamina hacia un nuevo aniversario que será oportunidad para reflexionar sobre su legado, fortalecer vínculos con la comunidad y proyectarse hacia el futuro.