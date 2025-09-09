Este lunes por la tarde se celebró la inauguración oficial del stand de la Intendencia de Colonia en la Expo Prado 2025, cuyo eje temático conmemora los 30 años de la inclusión del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

El acto contó con la presencia del intendente Guillermo A. Rodríguez; la secretaria general, Belén Rico Skerl; los senadores Carlos Moreira Reisch y María de Lima (suplente); el representante nacional Mario Colman; el director nacional de Turismo, Christian Pos; y el presidente de la Junta Departamental, Félix Osinaga. También asistieron monseñor Pedro Wolcan; el padre Ignacio Muñoz, párroco de Carmelo; el coronel Jorge Spinelli, comandante de la Brigada de Infantería N.º 2; y la presidenta de MAPEAL, Sonia Prado Chan, organización dedicada a promover los vínculos entre Asia-Pacífico y América Latina.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Entre otros invitados se encontraban ediles departamentales, alcaldes, concejales, autoridades nacionales y departamentales, representantes de las empresas patrocinadoras —como Montes del Plata, Buquebus y La Positiva—, integrantes de la Asociación Turística Departamental y una delegación de productores locales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El evento se abrió con la proyección de un video institucional que repasó las tres décadas de la declaración del Barrio Histórico como Patrimonio de la Humanidad. Luego tomó la palabra el intendente Rodríguez, quien agradeció la presencia de autoridades, medios y público en general. En su intervención, expresó su reconocimiento al exintendente Carlos Moreira por su trayectoria y aporte al desarrollo del departamento.

Rodríguez destacó el trabajo de Debbie Szwec y de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo, así como la labor de la directora de Vivienda, María Inés Urrutia, responsable del diseño conceptual del stand. Subrayó, además, que todos quienes participaron en su construcción son oriundos del departamento.

El jefe comunal reiteró su compromiso con una gestión descentralizada, basada en la integración y el orgullo por la identidad coloniense. También agradeció el apoyo de los patrocinadores y valoró especialmente la participación de una veintena de emprendedores locales que exhiben sus productos en la muestra.

Tras el discurso, se realizó el corte de cinta simbólico, seguido de un brindis a cargo del Instituto de Hotelería y Gastronomía de la Intendencia. El cierre estuvo a cargo de la cantante carmelitana Belén Bonjour y su banda Generaciones.