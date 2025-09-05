La Fiscalía General de la Nación comunicó este viernes que, en el marco del caso Besozzi, se resolvió eliminar la medida de prisión domiciliaria nocturna que pesaba sobre el imputado.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Pese a esa modificación, continúan vigentes otras disposiciones cautelares: la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país y la obligación de concurrir a firmar una vez por semana en la seccional policial correspondiente.

La Fiscalía no brindó más detalles sobre la decisión judicial ni sobre los plazos de las medidas, aunque remarcó que el caso sigue bajo investigación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD