La Fiscalía General de la Nación expresa su profundo dolor por el homicidio de los niños

Alfonsina y Alexander Morosini en el marco de un contexto de violencia vicaria.

La Fiscal Letrada de Mercedes de 1er. Turno, doctora Paula Goyeni, dispuso medidas

apenas tomó conocimiento de los hechos y un equipo de la Unidad de Víctimas y Testigos

está trabajando brindando apoyo y contención a la familia.

La Fiscalía reafirma su compromiso en la investigación de hechos de violencia de género

y expresa su solidaridad con la familia y con la sociedad en su conjunto que ha sido

conmovida por este caso.

Fiscalía General de la Nación

5 de setiembre de 2025.-