La Fiscalía General de la Nación expresa su profundo dolor por el homicidio de los niños
Alfonsina y Alexander Morosini en el marco de un contexto de violencia vicaria.
La Fiscal Letrada de Mercedes de 1er. Turno, doctora Paula Goyeni, dispuso medidas
apenas tomó conocimiento de los hechos y un equipo de la Unidad de Víctimas y Testigos
está trabajando brindando apoyo y contención a la familia.
La Fiscalía reafirma su compromiso en la investigación de hechos de violencia de género
y expresa su solidaridad con la familia y con la sociedad en su conjunto que ha sido
conmovida por este caso.
Fiscalía General de la Nación
5 de setiembre de 2025.-
Comentarios