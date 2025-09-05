Gonzalo Petit, fue clave en la victoria del Mirandés sobre Albacete por la cuarta fecha de la Segunda División de España. Ingresó desde el banco y participó directamente en los dos últimos goles del encuentro.

A los 68 minutos marcó el tercer tanto de su equipo, tras aprovechar un rebote del arquero luego de un remate de Iker Varela. El ex Nacional empujó la pelota y la envió al fondo de la red.

Ya en tiempo de descuento, a los 95 minutos, volvió a aparecer. En el borde del área pidió la pelota, pivoteó con precisión y habilitó a Pablo López, quien definió con un potente disparo cruzado para sentenciar el marcador.

Segundo partido consecutivo con gol

Petit había anotado su primer tanto en el fútbol español la semana pasada ante Granada. Con esta nueva actuación confirma su buen momento y demuestra su capacidad ofensiva en Mirandés, club al que llegó a préstamo desde el Betis.