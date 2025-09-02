La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció que cederá los derechos de transmisión del partido entre Uruguay y Perú, correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas, a Canal 5 – Televisión Nacional de Uruguay. El encuentro se disputará el próximo jueves a las 20.30 horas en el Estadio Centenario.
La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo de la AUF “en cumplimiento con la normativa vigente sobre eventos de interés general” y con el objetivo de garantizar que el partido llegue a todos los hogares del país. Según el comunicado oficial, se busca que “la pasión por la celeste llegue a cada rincón y a cada hogar de la forma más amplia posible”.
Además de la señal abierta de Canal 5, el encuentro también estará disponible a través de todos los servicios de televisión por cable del país, la plataforma Antel TV y AUFtv.
El organismo señaló que se trata de una instancia “histórica”, ya que la selección nacional se juega la posibilidad de lograr su quinta clasificación consecutiva a una Copa del Mundo. “El objetivo es que todos los uruguayos, sin excepción, puedan unirse para alentar a nuestra selección en este momento decisivo”, concluye el comunicado.
En Carmelo, Canal 5 (TNU) se transmite por aire en forma gratuita. Lo podes sintonizar en los canales digitales 0027 (TNU HD1) y 0028 (TNU HD2).
Comentarios