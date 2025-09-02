La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció que cederá los derechos de transmisión del partido entre Uruguay y Perú, correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas, a Canal 5 – Televisión Nacional de Uruguay. El encuentro se disputará el próximo jueves a las 20.30 horas en el Estadio Centenario.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo de la AUF “en cumplimiento con la normativa vigente sobre eventos de interés general” y con el objetivo de garantizar que el partido llegue a todos los hogares del país. Según el comunicado oficial, se busca que “la pasión por la celeste llegue a cada rincón y a cada hogar de la forma más amplia posible”.

Además de la señal abierta de Canal 5, el encuentro también estará disponible a través de todos los servicios de televisión por cable del país, la plataforma Antel TV y AUFtv.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El organismo señaló que se trata de una instancia “histórica”, ya que la selección nacional se juega la posibilidad de lograr su quinta clasificación consecutiva a una Copa del Mundo. “El objetivo es que todos los uruguayos, sin excepción, puedan unirse para alentar a nuestra selección en este momento decisivo”, concluye el comunicado.

En Carmelo, Canal 5 (TNU) se transmite por aire en forma gratuita. Lo podes sintonizar en los canales digitales 0027 (TNU HD1) y 0028 (TNU HD2).