La ciudad de Colonia, se prepara para celebrar en septiembre su novena Marcha de la Diversidad, junto con la tercera edición de Colonia Pride. El evento central tendrá lugar el sábado 20, y reunirá actividades artísticas, turísticas y de reflexión en torno a los derechos de la comunidad LGBT+.

El Ministerio de Turismo, la Intendencia de Colonia, organizaciones civiles y el sector empresarial local acompañan esta iniciativa que combina celebración y reivindicación. “Este Ministerio tiene las puertas abiertas siempre a esta colectividad y defendemos los derechos conquistados”, expresó el ministro de Turismo, Pablo Menoni, quien subrayó el trabajo conjunto con actores públicos y privados para posicionar a Uruguay como destino inclusivo.

Por su parte, Isabella Roselli, directora del Área de Género y Generaciones de la Intendencia de Colonia, destacó el papel del colectivo Colonia Diversa en la organización del evento. “Ha contagiado a todas las instituciones, comercios y empresas del departamento”, afirmó. Según la funcionaria, la marcha es al mismo tiempo una expresión artística, una propuesta turística y una plataforma de demandas sociales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Desde el sector privado, Ángela Maino, representante de la Asociación Turística de Colonia, señaló que la ciudad busca consolidarse como un espacio de encuentro “donde todos nos sintamos a gusto”. En ese sentido, definió la marcha como “una fiesta de la familia”.

Josué Charbonnier, miembro del colectivo Colonia Diversa, recordó que el objetivo del evento es múltiple: “Es celebración, es orgullo, pero también es reivindicación. Es lucha por nuestros derechos y por un presupuesto digno que permita sostener políticas que garanticen salud, techo, trabajo y equidad”.

El programa incluye charlas temáticas, espectáculos escénicos, una feria gastronómica, actividades para niños y presentaciones de artistas locales y nacionales. Además, se promueve una oferta turística LGBT+ que recorre paisajes del departamento con propuestas especialmente diseñadas por los colectivos de la diversidad.

Con un entorno arquitectónico colonial y un clima de tranquilidad y seguridad, Colonia se posiciona como un destino ideal para escapadas de fin de semana. A su vez, Uruguay continúa consolidando su reconocimiento como país referente en derechos humanos y legislación inclusiva, con dos décadas de avances en políticas públicas de diversidad.