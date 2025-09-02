La Intendencia de Colonia, mediante la Resolución N.º 928/025 y el Decreto N.º 022/2025, designó con el nombre Diácono Ingeniero Agrimensor Washington Alvariza a una calle de la localidad catastral Carmelo. La vía, que antes tenía otra denominación, se extiende entre la avenida Grito de Asencio y la Ruta N.º 21 Treinta y Tres Orientales.

Según se detalla en el decreto, la calle limita al norte con las manzanas 342, 348, 349, 350 y 347, y al sur con las manzanas 341, 351, 352, 353 y 354.

La solicitud para este reconocimiento fue presentada en 2024 por integrantes del Equipo Director del Archivo y Museo del Carmen de Carmelo, quienes destacaron la contribución de Washington Alvariza a la comunidad local. En la exposición de motivos, señalaron que tanto él como su padre donaron los terrenos donde actualmente se ubica la Capilla de Lomas, por lo que consideraron pertinente asignar su nombre a una de las calles que desembocan en esa esquina.

A 30 años de su fallecimiento, el homenaje busca poner en valor la trayectoria de Alvariza, quien además de su labor profesional como agrimensor, ejerció la docencia en el liceo de Carmelo y se desempeñó como diácono permanente en la comunidad cristiana local.