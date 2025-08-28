El Poder Ejecutivo anunció este viernes los nuevos precios de los combustibles que comenzarán a regir el lunes 1° de septiembre y se mantendrán hasta noviembre, cuando tendrá lugar la próxima revisión según la metodología vigente.

La nafta Súper 95 será el único combustible que reducirá su valor: bajará $ 0,52 por litro y pasará de $ 78,72 a $ 78,20 como precio máximo de venta al público en estaciones de servicio.

En cambio, el gasoil 50S aumentará $ 2,06 por litro, pasando de $ 48,08 a $ 50,14.

El supergás también registrará un incremento: subirá $ 7,69 por kilo y pasará de $ 80,77 a $ 88,46. Con esta variación, una garrafa de 13 kilos tendrá un costo de $ 1.150 para el público (sin envío).

Los hogares de menores ingresos que son beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) mantendrán un beneficio del 50% de descuento, por lo que pagarán $ 575 por una garrafa de 13 kilos.