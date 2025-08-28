En el Centro Cultural Nacional AFE se realizó este jueves la presentación del stand de la Intendencia de Colonia en la Expo Prado 2025, cuyo eje temático conmemora los 30 años de la inclusión del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, aniversario que se cumplirá el próximo 6 de diciembre.

El acto contó con la presencia del intendente Guillermo A. Rodríguez, el secretario general interino Jorge Torres Badell, el representante nacional Mario Colman, ediles departamentales, directores de la comuna, alcaldes, autoridades militares, auspiciantes, artistas y medios de comunicación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Entre las empresas que apoyan la propuesta se destacan Montes del Plata, Buquebús, la Asociación Turística con sus socios, La Positiva, además de productores pymes que ofrecerán degustaciones durante la muestra.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Diseño y producción del stand

La presentación estuvo a cargo de Debbie Szwec, directora de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, y de María Inés Urrutia, directora de Vivienda.

Urrutia explicó que el stand se centra en resaltar la relevancia histórica y cultural del Barrio Histórico de Colonia, su urbanismo y diversidad arquitectónica. Agradeció la labor del personal de Museos de Colonia y del diseñador gráfico Edu Davyt, así como el aporte de los alumnos de la Escuela Taller, quienes participaron en la confección del espacio con distintos recursos técnicos y artísticos.

Szwec, por su parte, agradeció la confianza depositada nuevamente en la Escuela Taller para el armado y montaje, destacando la colaboración de varias direcciones de la Intendencia —entre ellas Compras, Control Vehicular, Limpieza y Cultura—. Señaló que cerca de 50 personas trabajaron en este proyecto, subrayando el valor de la preservación del patrimonio en un año clave para Colonia.

Valoración institucional

El intendente Rodríguez sostuvo que el stand trasciende la difusión turística y cultural, ya que representa el esfuerzo de toda la comunidad. Reconoció el apoyo de los sponsors y recordó la trascendencia de la declaratoria de la UNESCO en 1995, instando a continuar el trabajo de conservación patrimonial.

Asimismo, resaltó la participación activa de productores, artesanos, músicos y artistas colonienses que estarán presentes en el Prado, junto al trabajo de los funcionarios de la comuna.

Cierre cultural

La jornada concluyó con la actuación de la artista carmelitana Belén Bonjour, quien interpretó dos temas musicales, y un brindis ofrecido por el Instituto de Hotelería y Gastronomía de la Intendencia.