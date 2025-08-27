PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolvió dejar sin efecto el proyecto piloto en el Liceo José Luis Invernizzi de Piriápolis, que proponía controlar la asistencia estudiantil mediante reconocimiento facial.

La iniciativa había generado fuertes cuestionamientos políticos y sindicales. El senador colorado Robert Silva y el diputado nacionalista Rodrigo Goñi advirtieron sobre la falta de base legal y los riesgos en el manejo de datos biométricos. A su vez, la Fenapes denunció que el plan no fue discutido en ámbitos bipartitos y declaró un “conflicto nacional” en el sector.

El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, quien esta semana visitó el liceo, confirmó la suspensión del proyecto y se mostró contrario al uso de esta tecnología: “A priori la solución de la cámara no es amigable”, señaló.

