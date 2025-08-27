La Asociación Turística del Departamento de Colonia manifestó su preocupación por las demoras que se registran en el Puerto de Colonia a raíz de la implementación del nuevo sistema de control migratorio biométrico de seguridad.

Según se informó, en momentos de alta demanda los tiempos de espera pueden superar la hora de demora, lo que genera inquietud en el sector turístico local.

Funcionamiento del sistema

El nuevo mecanismo incorpora lectores de huella digital, lectores de documentos y captura de rostros de los pasajeros. Aunque se trata de una tecnología que busca reforzar la seguridad en los pasos de frontera, su aplicación inicial está provocando enlentecimientos en los controles.

Diferencias con Buenos Aires

Uno de los puntos señalados es la falta de personal. En Colonia trabajan 16 funcionarios en el control migratorio, mientras que en Buenos Aires se asignan 40 funcionarios para atender en dos terminales portuarias. Esta diferencia en la dotación de recursos preocupa a los operadores turísticos, que advierten sobre la necesidad de reforzar el servicio en el puerto coloniense.

Impacto en el turismo de un día

El sector entiende que los tiempos de espera podrían afectar la decisión de turistas que viajan por el día desde Buenos Aires a Colonia, al tener que destinar parte de la jornada a trámites migratorios y controles.

Desde la Asociación se subraya que el turismo de corta estadía es un componente clave en la economía local y que el nuevo sistema, sin los ajustes necesarios en infraestructura y personal, podría tener un efecto negativo en la llegada de visitantes.