El departamento de Colonia alcanzó en 2023 una población estimada de 135.796 habitantes, según los registros oficiales de proyección demográfica. Los datos muestran un crecimiento sostenido en la última década, con un incremento de casi 6.000 personas desde 2014, cuando la población era de 129.894.

Crecimiento estable en la última década

La serie histórica indica que el departamento creció de manera paulatina año tras año. En 2015 la cifra ascendió a 130.855 habitantes y en 2020 ya se contabilizaban 134.718. A pesar de la pandemia, el crecimiento continuó: en 2021 Colonia registró 135.176 habitantes y en 2022 la cifra ascendió a 135.393, para cerrar 2023 con 135.796.

Este aumento representa un 4,5% más de población en menos de una década, lo que ubica a Colonia entre los departamentos que lograron sostener un incremento moderado, asociado a su dinamismo productivo, turístico y logístico.

Proyecciones a futuro: el riesgo del estancamiento

Aunque la curva de crecimiento se ha mantenido, el Instituto Nacional de Estadística (INE) proyecta un escenario menos alentador hacia mediados de siglo. Los estudios indican que Colonia podría experimentar un estancamiento demográfico en las próximas décadas y, hacia 2070, incluso una caída en el número de habitantes.

Las causas responden a dos factores centrales: el envejecimiento progresivo de la población y la baja tasa de natalidad, fenómenos que afectan no solo a Colonia sino también a Uruguay en su conjunto.

Composición por sexo y población extranjera

Los datos más recientes también permiten analizar la composición de la población. En Colonia, el 52,8% de los habitantes son mujeres, mientras que el 46,5% son varones, manteniéndose una tendencia histórica de predominio femenino.

Otro aspecto relevante es la presencia de población extranjera: el 2,8% de los residentes del departamento nació en otro país. Este porcentaje refleja una inserción de inmigrantes que, si bien es minoritaria, contribuye a la diversidad demográfica y social de la zona.

Relevancia para las políticas públicas

Estos datos son clave para la planificación departamental y nacional. El crecimiento de los últimos años contrasta con el pronóstico de estancamiento futuro, lo que obliga a repensar políticas de incentivo a la natalidad, atracción de población migrante y atención a una estructura etaria cada vez más envejecida.

En este escenario, Colonia enfrenta el desafío de administrar su presente crecimiento con la mirada puesta en un futuro que demandará nuevas estrategias demográficas y sociales.