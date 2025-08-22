La histórica localidad de Villa Soriano quedó integrada oficialmente a la Red Nacional de Monitoreo Sísmico, tras la instalación de un sismómetro en la sede de la Prefectura local. El dispositivo se suma a la red que coordina el Observatorio Geofísico del Uruguay (OGU) junto con el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), destinada a detectar y estudiar los movimientos sísmicos en el país, informó Dolores Digital.

Tecnología para la prevención

El sismómetro es un instrumento diseñado para registrar los movimientos del suelo, en particular los provocados por temblores y terremotos. Forma parte del sistema de registro conocido como sismógrafo, que permite identificar la magnitud y características de los eventos sísmicos.

La incorporación de Villa Soriano amplía la cobertura de la red, que combina estaciones fijas y temporales distribuidas en distintos puntos del territorio, con acelerómetros y sensores que fortalecen la capacidad de respuesta ante emergencias.

Trabajo científico y planificación

La instalación del equipo estuvo a cargo de la geóloga Leda Sánchez Bettucci, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y responsable del OGU. Según recordó Dolores Digital, la científica había señalado en 2023, durante una visita a la Escuela Agraria La Concordia, que la zona reunía condiciones geológicas óptimas para albergar esta tecnología.

Una apuesta estratégica

La incorporación de Villa Soriano no solo representa un avance en materia de vigilancia sísmica, sino también un paso en la descentralización de la infraestructura científica. El monitoreo en tiempo real de movimientos telúricos fortalece los mecanismos de prevención y refuerza la capacidad de reacción de las autoridades nacionales y departamentales frente a fenómenos naturales.

De esta forma, Villa Soriano pasa a integrar la red de puntos clave que contribuyen al conocimiento y la seguridad sísmica del Uruguay.