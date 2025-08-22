PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Aeropuerto Internacional de Carmelo abrió sus puertas para celebrar el Día de la Niñez con una propuesta pensada para toda la familia. Durante la jornada se realizaron recorridos guiados por las instalaciones, juegos para niños y espectáculos que acercaron a la comunidad a la vida cotidiana de la terminal aérea.

Los visitantes pudieron conocer de primera mano el funcionamiento del aeropuerto ante la llegada de vuelos nacionales e internacionales, así como las medidas de seguridad y detalles de su operativa. Inaugurado en diciembre de 2022 por Aeropuertos Uruguay, el aeropuerto volvió a convertirse en escenario de encuentro comunitario.

Entre las actividades destacadas se contó con la participación del cuerpo de bomberos de la terminal, que exhibió su equipamiento y permitió a los niños interactuar con el camión de emergencias, generando una experiencia cercana y educativa.

La propuesta también incluyó la colaboración del Aeroclub de Canelones, que ofreció sobrevuelos sobre puntos emblemáticos de la zona, como el puente Camacho, la capilla San Roque, el puente giratorio, la costa de Carmelo y el balneario Zagarzazú.

“Celebramos la posibilidad de recibir a la comunidad en nuestro aeropuerto y compartir con las familias de la zona una jornada tan especial. Este tipo de actividades nos permiten acercar el aeropuerto a las comunidades, mostrar cómo trabajamos y, sobre todo, generar experiencias que los niños recordarán para siempre”, expresó Henry Dos Santos, jefe del Aeropuerto de Carmelo.