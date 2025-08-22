La denuncia por la falta de ovinos en un campo experimental del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), en la zona de Semillero, dio inicio a una investigación conjunta entre las Brigadas de Seguridad Rural de las zonas operacionales I y III.

El operativo permitió esclarecer el caso y recuperar 31 ovinos denunciados como robados, además de una montura que había sido reportada como faltante en otro establecimiento rural.

Las indagatorias condujeron a la identificación de dos hombres mayores de edad como presuntos responsables. Ambos fueron conducidos a la Justicia, donde se dispuso su formalización.

El primero, de 22 años, fue imputado por los delitos de abigeato y tráfico interno de armas de fuego y municiones en reiteración real. El segundo, de 54 años, fue imputado como presunto autor de un delito de abigeato.

La Justicia determinó para ambos medidas cautelares por 90 días, que incluyen fijación de domicilio, prohibición de salir del país sin autorización y arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y las 6:00.