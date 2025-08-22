La noticia llegó esta mañana a través de la fanpage de la Peña Oficial de Peñarol en Carmelo, Carmelo Late Aurinegro, Peña Diego Aguirre. En la publicación, los hinchas aurinegros de la ciudad celebraron el paso que acaba de dar uno de los suyos: Tiago Glattli Vera firmó contrato con el Club Atlético Peñarol para incorporarse como arquero.

El joven guardameta, oriundo de Carmelo, ya trabaja bajo las órdenes del entrenador de arqueros Damián “Gallego” Ferro y de Óscar “Popi” Flores, referentes en la preparación del plantel mirasol. Glattli se encuentra alternando los entrenamientos con el primer equipo y la Tercera División, lo que representa un desafío mayor y una oportunidad única para mostrar su crecimiento deportivo.

El club carbonero atraviesa un proceso en el que busca potenciar a sus jóvenes talentos, integrándolos progresivamente al plantel principal. En ese marco, la presencia de un arquero carmelitano dentro del esquema aurinegro genera expectativa en la afición local, que sigue con atención cada paso de Glattli.

Desde la Peña Diego Aguirre destacaron el logro con un mensaje claro: “Felicitamos a Tiago Glattli Vera, que acaba de firmar contrato con el club para defender el arco aurinegro”. Las palabras resumen el orgullo de una ciudad que ve en este paso una confirmación del esfuerzo y la proyección de sus deportistas.

La carrera de Glattli apenas comienza en un club con la dimensión histórica de Peñarol. Su llegada no solo es un reconocimiento a su capacidad, sino también un símbolo para los jóvenes futbolistas de Carmelo, que encuentran en este caso un ejemplo cercano de que la posibilidad de llegar al profesionalismo está al alcance cuando se combinan talento y perseverancia.