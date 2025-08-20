PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con respecto al trágico hecho ocurrido en Maldonado, donde un hombre mató a su hija y luego falleció, la fiscal Mabel Brites explicó que, desde el punto de vista penal, la acción penal se extingue respecto a esta persona en el momento de su muerte.

De todas formas, la Fiscalía informó que la Unidad de Víctimas brinda apoyo y contención tanto a la familia como a las personas que se encontraban en el centro de salud al momento de los hechos. Además, se trabaja en coordinación con otras instituciones del Estado para implementar acciones en el centro educativo al que concurría la niña.

