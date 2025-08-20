El departamento de Colonia registró el mayor número de usuarios en refugios desde que se implementaron los dispositivos de atención ante emergencias climáticas. Según informó el Director Departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Maxi Olaverry, un total de 36 personas fueron alojadas en diferentes centros en el marco de la alerta amarilla por lluvias.

Los refugios habilitados fueron los siguientes:

Batallón: 18 personas

Alojamiento Mujeres: 6

Barracones de Carmelo: 5

Hipódromo: 6

Hospital de Colonia: 1

Coordinación institucional

El operativo se desarrolló en conjunto entre el Mides, el Ministerio del Interior, el área de Acción Social de la Intendencia de Colonia, el Hospital de Colonia, el Batallón y el Comité de Emergencia de Carmelo, que trabajaron para garantizar que ninguna persona quedara a la intemperie durante las jornadas de lluvia intensa.

Entre las medidas implementadas se destacó la apertura del Hipódromo como centro de alojamiento, el refuerzo en la entrega de alimentos y un patrullaje policial especial desde la noche del lunes, cuando se emitió la alerta meteorológica para el departamento.

Centros abiertos las 24 horas

Los cuatro centros de atención habilitados permanecen abiertos durante las 24 horas, lo que permitió dar respuesta inmediata a las necesidades planteadas por la emergencia.

Olaverry subrayó que el número de personas atendidas en refugios es el más alto registrado hasta ahora, lo que refleja tanto la magnitud del evento climático como la capacidad de respuesta del sistema de contención social del departamento.