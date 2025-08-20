La interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, finalizó este miércoles pasadas las 7 de la mañana, tras más de 20 horas de debate en la Cámara de Diputados. El jerarca no obtuvo el respaldo de la mayoría parlamentaria, aunque sí quedó aprobado un mandato al gobierno para avanzar con nuevas obras de abastecimiento de agua.

Las mociones en disputa

La primera moción, presentada por el Frente Amplio, declaraba satisfactorias las explicaciones del ministro. Fue rechazada por 51 votos en contra frente a 48 a favor.

Luego, Identidad Soberana, sector liderado por el diputado Gustavo Salle, presentó otra moción que cuestionaba la gestión del agua de los últimos gobiernos y declaraba insatisfactorias las explicaciones de Ortuño. También fue rechazada: 50 votos en contra y 49 a favor.

Finalmente, Cabildo Abierto impulsó una tercera moción. Aunque no declaraba satisfactorias las explicaciones del ministro, exigía al gobierno de Yamandú Orsi comenzar cuanto antes con las obras anunciadas en el río Santa Lucía —una nueva planta potabilizadora— y manifestaba además apoyo a la construcción de una represa en Casupá. Esta propuesta fue aprobada por mayoría: 50 votos a favor y 49 en contra, con el respaldo del Frente Amplio y Cabildo Abierto.

Cruce de interpretaciones

Tras la votación, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez afirmó que “el ministro de Ambiente se fue sin el respaldo del Parlamento”. En la misma línea se expresaron legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado.

El diputado frenteamplista Mariano Tucci replicó que Ortuño “se va con el respaldo de su bancada y sin el rechazo del Parlamento”, al subrayar que ninguna de las mociones aprobadas planteaba la censura del ministro.