PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Municipio de Nueva Palmira resolvió este martes en sesión extraordinaria expresar su rechazo al eventual cierre o traslado del Centro de Acogida y Fortalecimiento Familiar (CAFF) “María Isabel Fernández Vico”. La resolución fue aprobada por unanimidad con la presencia del alcalde Andrés Passarino, los concejales Raúl Gaona, Carlos Pinazzo, Andrés Fassi y Sebastián Sayas, ediles departamentales y vecinos de la ciudad.

La decisión se enmarca en la discusión abierta por parte del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) sobre la continuidad del convenio que sostiene a este hogar, que actualmente atiende a 23 niños, niñas y adolescentes. De ellos, 11 residen en la institución y 12 reciben acompañamiento en contexto, lo que implica seguimiento educativo, apoyo psicológico, intervención familiar y orientación en áreas de salud, recreación y cultura.

El CAFF funciona en Nueva Palmira desde hace 35 años y pertenece a la Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia (AUPI), con más de un siglo de trayectoria en el país. En 2024 se realizó una reestructura institucional que incluyó la incorporación de nuevo personal y mejoras edilicias. Durante 2025, el hogar recibió la visita de jueces de Familia, Familia Especializada y Penal del Juzgado Letrado de Carmelo, quienes emitieron informes favorables sobre el funcionamiento del centro.

Las autoridades locales destacaron que la eventual clausura del hogar significaría el traslado de los niños y adolescentes a otras localidades, lo que implicaría el quiebre de sus vínculos educativos, comunitarios y afectivos. El equipo técnico del CAFF también ha planteado la necesidad de atender la voz de los propios niños y adolescentes, quienes manifestaron su deseo de no ser trasladados.

El Municipio de Nueva Palmira resolvió, junto a ediles departamentales y vecinos, solicitar formalmente que se mantenga el funcionamiento del CAFF en la ciudad, priorizando la permanencia de los niños y adolescentes en su entorno comunitario.