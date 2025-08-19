PUBLICIDAD
Montevideo, 19 de agosto de 2025 – El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) informó que en la madrugada del miércoles 20 se prevé un cambio en la dirección del viento, que rotará del Este y Noreste al Suroeste.
Las rachas alcanzarán intensidades de entre 40 y 60 km/h, con valores puntuales de 60 a 80 km/h, incluso superiores en algunas zonas. Las áreas más afectadas serán los departamentos ubicados al sur del río Negro, donde además persistirán precipitaciones abundantes.
Según el informe, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar hacia el final de la jornada.
