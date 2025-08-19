La Comisión de Apoyo a la Policlínica del Barrio Saravia informó que en los próximos días se iniciarán trabajos de reacondicionamiento en el edificio con el objetivo de mejorar sus condiciones edilicias y de atención a los usuarios.

Como primera etapa, se procederá a la colocación de un sobretecho en toda la estructura, lo que permitirá erradicar filtraciones y humedad, además de contribuir a que la temperatura interior sea más confortable.

Los materiales necesarios para esta obra ya están disponibles, y una vez finalizada esta fase se continuará con otras intervenciones que también se consideran prioritarias.

La Comisión invitó a los vecinos a participar de esta etapa de mejoras y destacó el valor del trabajo colectivo en beneficio de la comunidad.