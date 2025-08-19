Con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, el Secretario General interino Jorge Torres Badell, el Director de la Unidad PYMES de la Intendencia, Walter Godoy, y la directora de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), Evangelina Tejedor, se anunció este martes la edición 2025 de AJE Conecta Colonia.

El evento reunió a ediles departamentales, directores de la Intendencia, autoridades policiales y militares, además de representantes de medios de comunicación.

Reconocimiento a la trayectoria

Durante la presentación, Godoy destacó el trabajo de la AJE, organización que en 2025 celebrará sus primeros 20 años. Recordó las iniciativas que años atrás llevaron adelante en el Parque Industrial de Juan Lacaze, en conjunto con Martín de Freitas, entonces presidente de la Asociación.

“Es muy importante que Colonia vuelva a ser elegida como sede de un encuentro de esta magnitud. Estos espacios aportan herramientas valiosas y reafirman la necesidad de que el sector privado trabaje en conjunto con el público”, señaló.

Consolidación de la red de jóvenes empresarios

Por su parte, Evangelina Tejedor subrayó la trayectoria de la institución, que lleva 19 años de actividad con el objetivo de conectar y potenciar a los jóvenes emprendedores. Informó que la AJE cuenta actualmente con más de 350 asociados, principalmente en Montevideo, Maldonado y Colonia.

La dirigente también explicó que, además de los encuentros de networking como el que se realizará en Colonia, la asociación desarrolla mensualmente mentorías, capacitaciones en alianza con universidades y actividades de formación.

“Estos eventos abren oportunidades concretas para las rondas de negocios y consolidan una red que hoy tiene alcance nacional”, remarcó.