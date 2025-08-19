PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La serie de octavos de final tendrá continuidad el martes 19 de agosto con tres partidos, entre ellos un cruce de alto interés en Avellaneda: Racing recibirá a Peñarol en el estadio Presidente Perón.

El equipo argentino llega con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en la ida. Para avanzar de fase, necesita imponerse por al menos dos goles de diferencia. La tarea no será sencilla, ya que al conjunto aurinegro le alcanza con un empate para asegurarse un lugar en los cuartos de final.

Consciente de esa ventaja deportiva, el entrenador de Peñarol preservó a la mayoría de los titulares en su última presentación en el campeonato local, a fin de llegar con el plantel en plenitud al duelo en Avellaneda.



El encuentro definirá no solo la continuidad en la competencia internacional, sino también el rumbo inmediato de ambos equipos en la temporada. El encuentro comenzará a la hora 21.30.