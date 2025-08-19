El Partido Colorado presentó una serie de propuestas para enfrentar la situación del tránsito en el departamento de Colonia. La iniciativa fue impulsada por la edil Malvina Sarett, quien solicitó una reunión con el director de Tránsito de la Intendencia de Colonia, Com. Gral. (R) Jonny Diego.

En el encuentro también participaron la diputada Nibia Reisch, el diputado suplente Jorge Álvarez y Robert Quintana, integrante de la Comisión de Tránsito de la Junta Departamental. Según se informó, la instancia permitió trasladar reclamos de vecinos y avanzar en planteos concretos.

Fiscalización

Entre las medidas propuestas se encuentra la incorporación de al menos 20 inspectores adicionales, equipados con motos y vehículos para ampliar la capacidad de control en el departamento. Asimismo, se planteó la realización de operativos nocturnos permanentes y un aumento de la presencia en la vía pública de efectivos y unidades de apoyo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Prevención y control

El plan incluye controles sistemáticos de espirometría y consumo de drogas, además de la instalación de radares fijos y móviles. También se prevé la colocación de nuevos semáforos y lomos de burro. En este sentido, se confirmó la próxima instalación de tres semáforos en puntos estratégicos.

Asimismo, se dio seguimiento a pedidos previos referidos a cruces conflictivos, como en la rotonda de González Moreno y Ruta 21, así como a reclamos en zonas como El Rutero y El General.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Educación y concientización

Las propuestas contemplan campañas de sensibilización en centros educativos y medios digitales. También se planteó la creación de una Escuela de Tránsito Departamental, tomando como referencia las experiencias desarrolladas en Rivera y Lavalleja.

Otra línea de trabajo será la realización de actividades educativas dirigidas a niños y adolescentes, con el objetivo de promover desde edades tempranas una cultura de respeto en el tránsito.

Los representantes del Partido Colorado destacaron que las medidas buscan dar respuesta al reclamo de la población y afirmaron su compromiso de impulsar acciones que mejoren la seguridad vial en Colonia.