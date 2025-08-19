PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Turismo, se reunió con representantes de los 13 municipios del departamento con el objetivo de avanzar en una programación común para el Día del Patrimonio 2025.

En la instancia se trabajó en la definición de actividades y en los lineamientos que permitirán ofrecer una agenda integrada en todo el territorio. La propuesta busca articular los esfuerzos de cada municipio y presentar una oferta cultural unificada para los visitantes y la comunidad durante la celebración nacional.

