En Montevideo, los domingos de fútbol suelen repetirse como un ritual: camisetas transpiradas, discusiones tácticas al borde de la cancha y un público pequeño pero ruidoso que le da calor al juego. Entre esos equipos amateurs que se enfrentan en la Liga Montevideo, hay uno que no es como los demás. Se llama Carmelo Fútbol Club, y cada jugador, cada dirigente, cada colaborador lleva en su DNI y en su memoria el mismo origen: Carmelo, esa ciudad a orillas del río, a más de 250 kilómetros de la capital.

El club nació en noviembre de 2021 con un propósito tan sencillo como poderoso: mantenerse juntos, aún lejos de casa, a través del fútbol. No hay extranjeros en la plantilla, tampoco fichajes improvisados. La consigna es clara y casi romántica: solo juegan carmelitanos. Una especie de versión rioplatense del Athletic de Bilbao, pero en clave amateur, con jóvenes que migraron por razones de estudio, trabajo o familia y que encontraron en la pelota un modo de volver, aunque simbólicamente, a su pueblo.

“Es nuestro mayor orgullo”, repiten los integrantes del equipo, porque saben que detrás de cada entrenamiento nocturno, de cada partido en la liga barrial, se esconde un propósito más grande: armar en Montevideo una esquina de Carmelo.

El viaje a Tandil

En 2023 dieron un paso que parecía improbable: cruzaron el Río de la Plata para participar de un torneo en Tandil, Argentina. La experiencia dejó huellas: canchas nuevas, rivales desconocidos, noches compartidas entre bromas y cansancio. Para algunos fue apenas un campeonato más; para otros, significó la primera salida internacional. Uno de los jugadores viajó por primera vez fuera de Uruguay gracias a esa excursión.

“Fue tremenda experiencia”, cuentan, y en esa frase cabe el esfuerzo colectivo, el trabajo silencioso y la colaboración de familiares, amigos, empresas y emprendedores que apostaron unas monedas para que el sueño se hiciera real.

Un club sin fronteras

Lo que distingue a Carmelo Fútbol Club no es su historia —todavía en construcción— sino su identidad.

Cada partido es una reafirmación de pertenencia, una manera de recordar que aunque el río y los kilómetros separen, hay un lugar común al que se vuelve con cada pase, cada grito de gol, cada abrazo después de un triunfo o de una derrota.

Carmelo vive en Montevideo a través de este club, que se convierte en refugio, en puente y en bandera. No importa si los resultados acompañan o no: el verdadero triunfo está en haber creado un espacio donde la nostalgia se transforma en comunidad y el fútbol es la excusa para seguir sintiéndose en casa, incluso estando lejos.

“Esperamos que siga así por mucho tiempo más”, dicen. Y en esa esperanza late algo más profundo que un proyecto deportivo: la certeza de que Carmelo, para quienes lo llevan adentro, siempre encuentra la manera de estar presente.