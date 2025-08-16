El presidente Yamandú Orsi se reunirá la próxima semana con los 19 intendentes del país en la residencia de Suárez y Reyes, según informaron a Subrayado.

El encuentro estaba previsto inicialmente en la estancia presidencial de Anchorena, donde el mandatario había invitado a los jefes comunales a compartir un asado. Sin embargo, por razones de agenda, la cita se postergó en varias ocasiones y finalmente se concretará el miércoles 20 de agosto en Montevideo.

Una convocatoria con mensaje político

En julio, Orsi envió una carta a los intendentes en la que subrayó la importancia del diálogo y la coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales.

“Tenemos mucho por hacer juntos, mucho para coordinar”, escribió el mandatario, destacando el rol de los intendentes como un “sindicato de la democracia de los 19”.

En esa misma comunicación expresó su reconocimiento a la experiencia acumulada en la gestión departamental:

“Buena parte de lo que pude hacer de mi vida política lo aprendí entre ustedes y otros colegas que ya cumplieron su ciclo o que lamentablemente ya no están. Es mi obligación recordar y tener gratitud. Vamos por buen camino; tendremos diferencias, discutiremos, pero no tengo dudas de que sumaremos coincidencias. Nuestra gente, los uruguayos y uruguayas de a pie, serán los beneficiados. Para eso nos eligieron, para eso gobernamos. Los esperaré con el mate pronto y el fuego prendido”, señaló en aquel momento.

La reunión de este miércoles marcará el primer encuentro formal del presidente con los 19 jefes departamentales desde que asumió el cargo, en un escenario donde se espera abordar temas de coordinación política y de gestión territorial.