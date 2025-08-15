El 15 de agosto, la Comisión Interdepartamental de Personas Mayores (Cipem) celebró su sesión ordinaria en la sede del Congreso de Intendentes. En la instancia se presentaron los nuevos referentes designados por cada Gobierno Departamental para integrar este espacio de coordinación interinstitucional.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durante la jornada se repasaron los objetivos y actividades que desarrolla la comisión, orientadas a promover políticas y acciones que mejoren la calidad de vida de las personas mayores en todo el país.

La reunión contó con la participación de Agostina Russo, representante del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), y de Soledad Acevedo, directora de la División de Fortalecimiento y Estudios sobre Envejecimiento y Vejez. Ambas presentaron información actualizada y delinearon prioridades de trabajo vinculadas a la atención integral y al fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a este sector de la población.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con esta sesión, la Cipem y los gobiernos departamentales ratificaron su compromiso con la promoción de derechos, la inclusión y el bienestar de las personas mayores en Uruguay.