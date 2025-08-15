El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, mantuvo este lunes un encuentro con la familia Flores Flores para avanzar en el desarrollo del Proyecto Rambla de Carmelo.

La reunión se llevó a cabo como parte de las primeras gestiones orientadas a dar forma a esta iniciativa, que busca consolidar un nuevo espacio de referencia para la ciudad.

Rodríguez estuvo acompañado por el director de Planificación y Ambiente, Miguel Asqueta, y por integrantes de su equipo técnico, con quienes evaluó aspectos vinculados a la planificación y el impacto del proyecto.

