El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) realizará el primero de dos sorteos previstos para este año, en el que se adjudicarán 750 cupos entre 59 cooperativas de todo el país. El total anual asciende a 1.500 soluciones habitacionales.

Del total de cooperativas habilitadas, 55 —que agrupan a unas 1.650 viviendas— participarán bajo el sistema de ayuda mutua. Las cuatro restantes, que representan 143 viviendas, lo harán en la modalidad de ahorro previo.

Durante el evento, que contará con la presencia de la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro; el subsecretario, Christian Di Candia; y otras autoridades de la cartera, se reafirmará el respaldo institucional al modelo cooperativo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El director nacional de Vivienda, Milton Machado, destacó que este mecanismo “fortalece una forma de acceso a la vivienda basada en la solidaridad, la autogestión y la vida en comunidad”, y subrayó que “representa una solución concreta para miles de familias uruguayas”.

El segundo sorteo está previsto para el último trimestre del año.