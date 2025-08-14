La sesión del Senado que preveía interpelar al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, fue abruptamente suspendida en la madrugada de este jueves tras un tenso intercambio entre los senadores Sebastián Da Silva (Partido Nacional) y Nicolás Viera (Frente Amplio), que incluyó insultos, acusaciones cruzadas y un clima de desorden generalizado en la sala.

La interrupción se dio luego de trece horas de debate, cuando el senador Viera cuestionó el tono y el rol de Da Silva durante la interpelación, y lo vinculó directamente con el caso Conexión Ganadera, al que calificó como “la mayor estafa a los uruguayos”. La intervención del frenteamplista provocó una reacción inmediata y airada del legislador nacionalista, quien llegó a proferir expresiones como “¡Váyase a cagar!” y, según consta en la transmisión oficial, lo llamó “puto de mierda”.

El presidente en ejercicio del Senado, Sebastián Sabini, decidió entonces cerrar los micrófonos y suspender la sesión “por desorden en la sala”, amparado en el artículo 122, numeral 7, del reglamento parlamentario.

Acusaciones y ruptura del debate

Viera, al tomar la palabra, criticó lo que definió como “el estilo Da Silva”, caracterizado —según él— por la “bajeza, el insulto en Twitter y en sala”, y sostuvo que ese comportamiento había degradado el nivel del debate. Luego, apuntó a la participación del senador blanco en la promoción de Conexión Ganadera, un emprendimiento agropecuario cuestionado judicialmente.

“Recomendó a los uruguayos invertir en ese proyecto, y así quedaron: con la Ferrari ruedas para arriba”, ironizó Viera, lo que motivó la inmediata intervención de Da Silva, quien lo acusó de ser “atrevido” y exigió que no se le agravie “de esa forma”.

La tensión escaló rápidamente. Tras varios cruces verbales y gestos ofensivos, incluidos un insulto homofóbico atribuido a Da Silva, el presidente del Senado tomó la decisión de levantar la sesión. El episodio quedó registrado a las 04:45:00 de la transmisión oficial.

Repercusiones y condenas

El incidente generó una ola de reacciones dentro y fuera del Parlamento. El senador Daniel Caggiani (MPP) expresó su solidaridad con Viera y compartió el video del momento en sus redes sociales.

En tanto, el propio Da Silva publicó un mensaje en la red social X donde lamentó “haber reaccionado ante estos agravios”, sin negar los hechos.

Por su parte, las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado emitieron una declaración conjunta en la que responsabilizan a Viera por provocar la situación. “Su conducta generó la reacción del senador Da Silva, alterando el normal desarrollo de la sesión”, señala el texto.

Asimismo, cuestionaron la decisión del Frente Amplio de suspender la sesión, lo que —según sostienen— impidió votar la moción que declaraba insatisfactorias las explicaciones del ministro Fratti sobre la compra de la estancia María Dolores.

“La suspensión no se ajusta a las prácticas históricas del Senado”, agrega el comunicado, y concluye reafirmando el compromiso de ambas bancadas con el funcionamiento democrático del Parlamento.