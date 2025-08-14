Montevideo, 13 ago (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, mantendrá un encuentro con el papa León XIV el próximo viernes 17 de octubre en la Ciudad del Vaticano, según informó este miércoles el periódico local El Observador y confirmó la Agencia EFE con fuentes de Presidencia.

Días atrás, el mandatario se reunió con integrantes del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del país en la sede del Poder Ejecutivo.

El encuentro fue con Milton Tróccoli, obispo de Maldonado, Punta del Este y Minas; Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo; y Heriberto Bodeant, obispo del departamento de Canelones.

Una vez finalizado, este último dialogó con la prensa y contó que le habían planteado a Orsi la posibilidad de que invite al papa a visitar Uruguay.

«Es una invitación que nosotros como obispos le hacemos al papa, pero que a la vez el Estado uruguayo al papa como jefe de Estado también tiene que darle esa invitación», puntualizó Bodeant.

El pasado 8 de mayo, el Gobierno de Uruguay le hizo llegar «las más cálidas y sinceras felicitaciones» al papa León XIV y deseó que su labor contribuya con la paz mundial.

Ese día, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, un misionero con una larga experiencia en Perú, fue elegido como nuevo papa para suceder a Francisco, quien falleció a los 88 años el 21 de abril.

«Deseamos y auguramos que pueda ejercer una labor que contribuya con la paz mundial y el ejemplo, divulgando buena voluntad, esperanza, solidaridad, generosidad y justicia social para con los más necesitados», indicó un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 18 de mayo se llevó a cabo en la Ciudad del Vaticano la misa de inauguración del pontificado de León XIV, en la que Uruguay estuvo representado por su canciller, Mario Lubetkin. EFE