Por el Día Internacional de la Juventud, el edil (s) Nahuel Morosi por el Partido Nacional, destacó políticas públicas y pidió más acciones en salud mental. También se aprobó la donación de un predio a la universidad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En el marco del Día Internacional de la Juventud, conmemorado el 12 de agosto, la Junta Departamental de Colonia dedicó parte de su última sesión a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes en el departamento. La intervención del edil Nahuel Morosi, se centró en valorar las políticas públicas existentes, impulsar nuevas acciones y celebrar avances significativos como la llegada de la Universidad de la República (Udelar) a la región.

“Creemos en un departamento donde cada joven tenga las mismas oportunidades de desarrollo, sin importar de dónde venga ni cuál sea su situación socioeconómica”, expresó Morosi durante su exposición.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Uno de los puntos destacados de su intervención fue el respaldo a programas impulsados por la Intendencia de Colonia, tales como la primera experiencia laboral y el sistema de hogares estudiantiles, que permiten a jóvenes del interior del departamento acceder a oportunidades de formación en la capital departamental u otras ciudades.

El edil también celebró el avance en la instalación de una sede de la Universidad de la República en Colonia. La Junta votó afirmativamente la propuesta de la Intendencia de donar a Udelar el predio de la exfábrica Sudamtex, donde se proyecta la construcción de un campus universitario. Según Morosi, esto representa “más oportunidades de desarrollo para los jóvenes colonienses” y un paso clave hacia la descentralización educativa.

Además, se reconoció el trabajo del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), en especial el programa “Ni silencio ni tabú”, enfocado en la promoción y prevención en salud mental. En ese sentido, el edil propuso que el INJU estudie la posibilidad de instalar un centro específico del programa en el departamento, destinado a fortalecer el bienestar psicoemocional de adolescentes y jóvenes.

La sesión dejó en evidencia el consenso sobre la necesidad de continuar ampliando políticas públicas para la juventud, integrando educación, trabajo, salud mental y participación. “Reafirmamos nuestro compromiso con la juventud de Colonia”, concluyó Morosi, subrayando la voluntad de que los jóvenes sean protagonistas en el desarrollo local.