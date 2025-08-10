El diputado nacionalista Mario Colman informó que la Cámara de Diputados aprobó el Programa Uruguay Impulsa, una política de empleo que dará continuidad a los jornales solidarios implementados por el anterior gobierno.

Según Colman, el plan beneficiará a 5.500 personas durante cuatro meses. Los participantes trabajarán seis horas diarias, con un esquema que destina el 80 % del tiempo a tareas de valor público y el 20 % a actividades de capacitación.

La prestación económica será equivalente a tres Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), lo que actualmente representa 19.728 pesos uruguayos.

El legislador destacó que se trata de “una gran política de empleo” que brinda oportunidades a quienes más lo necesitan y, al mismo tiempo, ofrece formación para mejorar sus perspectivas laborales.