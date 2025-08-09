PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las autoridades ambientales y marítimas investigan la aparición de hidrocarburos en la costa del balneario Sauce de Portezuelo, a la altura del kilómetro 109 de la ruta Interbalnearia. La alerta fue dada por vecinos en la tarde de ayer, lo que motivó un reconocimiento inmediato y la planificación de tareas de limpieza.

A primera hora de este sábado, personal de Ancap, con su grupo de respuesta local de la Terminal del Este, inició los trabajos de remoción supervisados por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea).

Efectivos de la Armada Nacional, a través de la subprefectura de Piriápolis y la Aviación Naval del Comando de la Flota, realizaron inspecciones aéreas y terrestres para ubicar la fuente del vertido. Hasta el momento, no se han encontrado indicios objetivos que permitan determinar el origen, ni relación directa con el incidente registrado la semana pasada en la boya petrolera, debido a las diferencias en las características del hidrocarburo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

ANCAP informó que no existen elementos para vincular el hallazgo con el oleoducto, aunque las investigaciones continúan. En la jornada se limpiaron 350 metros de línea de costa.

La Intendencia de Maldonado coordina el envío de personal y maquinaria para ampliar las tareas de limpieza y control, en conjunto con las prefecturas correspondientes, Dinacea y Ancap, que mantendrán el monitoreo. Cualquier novedad será comunicada a la opinión pública.