Buenos Aires, 8 ago (EFE).- Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción con importantes descuentos para quienes quieran visitar el país suramericano durante los próximos meses, como estrategia para aumentar el caudal de viajeros durante la primavera austral e impulsar una serie de destinos turísticos en distintos puntos de su territorio.

Se trata de una acción conjunta entre Aerolíneas Argentinas y el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), que se extenderá hasta el 31 de agosto e incluye ofertas desde once países. Según fuentes oficiales, las naciones beneficiarias serán Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, España e Italia.

Los billetes promocionales podrán utilizarse entre el 15 de agosto y finales de noviembre, con excepción de los vuelos desde destinos europeos, previstos para el período entre el 1 de marzo y comienzos de junio de 2026.

La campaña incluye vuelos desde Madrid a Buenos Aires por 930 euros y desde Miami por 600 dólares. Son especialmente atractivos los precios para volar a la capital argentina desde destinos latinoamericanos como Asunción (150 dólares), Lima (250 dólares), Santiago de Chile (170 dólares) y Bogotá (440 dólares), entre otros.

Se suma también la posibilidad de incluir un segundo destino, partiendo desde Buenos Aires hacia otras zonas de Argentina, por un valor de entre 50 y 100 dólares más. Entre los más destacados están zonas de la Patagonia como Bariloche, Ushuaia y El Calafate, así como la tierra del vino en Mendoza o las cataratas de Iguazú, unas de las siete maravillas naturales del mundo.

También se incluyen opciones para viajar al norte del país, con combinaciones hacia las provincias de Salta y Jujuy, un destino atractivo por su riqueza cultural y sus paisajes imponentes, donde es posible comer y alojarse a precios más accesibles.

«De esta manera, Argentina busca consolidarse como un destino preferente en la región y el mundo, reforzando la conectividad y acercando su diversidad de paisajes, cultura y gastronomía a nuevos viajeros», explicaron Inprotur y Aerolíneas Argentinas en un comunicado, en el que destacaron su intención de incentivar la llegada de visitantes internacionales.

Esta campaña tiene lugar en medio de un bajón importante en la cifra de visitantes extranjeros que visitan el país suramericano. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el número de extranjeros que visitaron Argentina en junio pasado cayó un 21 % interanual, hasta 542.300 personas.

Dicha disminución de visitantes foráneos se da en un contexto donde la revalorización del peso argentino ha generado un aumento de precios en moneda extranjera.

Ante dicho escenario, Argentina busca recuperar competitividad regional y posicionarse como un destino atractivo para el turismo internacional, especialmente en mercados como Brasil, Uruguay y Chile, que representaron el 59 % del total de visitantes en junio.

Primavera en Argentina: naturaleza y cultura

El objetivo de la medida es incentivar el arribo de turistas extranjeros durante la primavera austral, la temporada de mayor oferta natural y cultural del país.

Entre los meses de octubre y noviembre, la floración de miles de jacarandás tiñe de violeta las calles y parques de Buenos Aires, una ciudad que, además de su llamativa arquitectura, ofrece una amplia cartelera de shows nacionales e internacionales, exhibiciones y una propuesta teatral destacada a nivel mundial.

Durante la primavera, la costa de la provincia de Chubut recibe a las ballenas francas australes, pingüinos y lobos marinos, que convierten a Puerto Madryn y Península Valdés en epicentros de avistaje de fauna marina.

En el mismo distrito patagónico, el campo de tulipanes de Trevelin despliega su colorido entre las montañas, con 44 variedades de flores que forman un tapiz natural único en la región.

Por su parte, Mendoza se consolida como uno de los destinos preferidos para el enoturismo, con visitas guiadas, catas y gastronomía regional en los viñedos al pie de la Cordillera de los Andes.

En Jujuy, la Quebrada de Humahuaca, con su emblemático cerro de siete colores, y las imponentes Salinas Grandes, figuran entre los principales atractivos. En la temporada de primavera, es común encontrar cardones en flor, junto con especies autóctonas como el churqui, que enaltecen los colores naturales de la quebrada. EFE