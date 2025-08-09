Por Miguel Guaraglia

El histórico Parador Punta Gorda dejará de funcionar el próximo 24 de agosto, fecha hasta la cual se mantendrán las reservas ya efectuadas. La decisión fue comunicada a los actuales concesionarios por el PIT-CNT, que administra el complejo desde 2018.

Sin motivos oficiales confirmados

Fuentes consultadas señalaron que aún no hay un detalle formal de las razones del cierre. La central sindical, que gestiona el establecimiento en nombre del Ministerio de Turismo, prevé difundir la información en los próximos días. Entre las opciones que se barajan está su continuidad bajo la órbita sindical o el retorno a la gestión ministerial.

Una reapertura con sello social

El parador fue reinaugurado el 29 de noviembre de 2018 por la entonces ministra de Turismo, Liliam Kechichián, quien resaltó que la reapertura respondía a una directriz del presidente Tabaré Vázquez: ordenar y poner en valor los bienes públicos turísticos.

En aquel acto, Kechichián sostuvo que el proyecto estaba alineado con uno de los ejes de su gestión: “promover el turismo como un derecho humano de todos los uruguayos, así como el acceso al ocio y la recreación”. Destacó, además, el aporte del parador al Sistema Nacional de Turismo Social.

Un punto panorámico clave

Ubicado en un enclave privilegiado sobre el río Uruguay, el Parador Punta Gorda ha sido un imán para turistas nacionales y visitantes de la región. Ofrece vistas únicas, servicio de gastronomía y opciones de hospedaje.

Su cierre deja un vacío en la oferta turística local y abre interrogantes sobre el futuro de un espacio considerado patrimonio turístico del departamento de Colonia.